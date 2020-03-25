وزيرة لبنانية سابقة تعلن إصابتها بكورونا

2020/03/25 | 09:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت الوزيرة اللبنانية السابقة، مي شدياق، مساء الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، في ظل تسجيل البلاد لـ230 إصابة بينهم 4 وفيات.وقالت شدياق في بيان: “بعد عودتي من العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس كورونا مما استدعى الزامي فوراً بالحجر المنزلي”.وأضافت “أجريت نهار […]

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