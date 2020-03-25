الإمارات تسجل 50 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/25 | 09:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتم رصد الحالات الجديدة بعد التقصي وفحص المخالطين لإصابات أعلن عنها سابقا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج​​​.

وعقب الإعلان عن الحالات الخمسين الجديدة، وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في دولة الإمارات إلى 248، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 45 حالة.

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