2020/03/25 | 09:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاربعاء، عن تسيير رحلة ثانية الى مصر لاجلاء العراقيين العالقين هناك.

وقال مدير عام سلطة الطيران المدني الطيار دريد يحيى جاسم، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "نظرًا لطبيعة المستجدات الحاصلة بما يخص عملية إجلاء العراقيين العالقين في بعض دول العالم لا سيما في جمهورية مصر العربية فإن سلطة الطيران المدني العراقي على تواصل مستمر مع سلطة الطيران المصرية بهدف تسيير رحلة ثانية على متن الخطوط الجوية العراقية لغرض إجلاءهم".

واضاف، انه "سيكون موعد انطلاق الطائرة الثانية اليوم الأربعاء من مطار بغداد الدولي في الساعة العاشرة صباحاً وعودتها بنفس اليوم في الساعة الرابعة عصراً لنقل العراقيين العالقين في القاهرة".

واوضح، ان "ذلك يأتي بموافقة خلية الأزمة العراقية للأمر الديواني 55 لسنة 2020 بمنح رحلة خاصة لنقل العراقيين العالقين في القاهرة استثناءًا من قرار تعليق الرحلات الجوية لأسباب إنسانية" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطة الطيران المدني: تسيير رحلة ثانية اليوم لاجلاء العراقيين من مصر) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطة الطيران المدني: تسيير رحلة ثانية اليوم لاجلاء العراقيين من مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).