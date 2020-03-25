الجيش التشيكي يسحب قواته من العراق

2020/03/25 | 09:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الجيش التشيكي أنه سحب 30 جندياً من العراق بسبب مخاوف أمنية وقلق من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "هبطت طائرة ايرباص ايه-319 عسكرية قادمة من العراق وعلى متنها 30 جندياً تشيكيا، في مطار براغ-كبيلي (العسكري) ".





وكان الجنود يشاركون في مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق وفي تدريب القوات العراقية والشرطة العسكرية.

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