مصرف الرافدين: مستمرون بصرف رواتب الموظفين


مصرف الرافدين: مستمرون بصرف رواتب الموظفين
2020/03/25 | 09:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن مصرف الرافدين عن استمراره في صرف رواتب الموظفين بالاضافة الى أصحاب المنافذ الخاصة من خلال فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلتقه وكالة صدى ان: المصرف لديه السيولة المالية الكافية لتوزيع رواتب الموظفين ومستحقات اصحاب مكاتب المنافذ وفئات اخرى وبدون انقطاع بعد ان تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة

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