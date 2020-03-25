2020/03/25 | 09:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن استمراره في صرف رواتب الموظفين بالاضافة الى أصحاب المنافذ الخاصة من خلال فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلتقه وكالة صدى ان: المصرف لديه السيولة المالية الكافية لتوزيع رواتب الموظفين ومستحقات اصحاب مكاتب المنافذ وفئات اخرى وبدون انقطاع بعد ان تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين: مستمرون بصرف رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين: مستمرون بصرف رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).