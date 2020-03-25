شرطة البصرة: اعتقال 22 مخالفا لحظر التجوال

2020/03/25 | 09:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اعتقال 22 مخالفا لقرار حظر التجوال في المحافظة.

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