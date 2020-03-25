الرافدين: مستمرون بصرف رواتب الموظفين وأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة

2020/03/25 | 09:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن استمراره في صرف رواتب الموظفين وأصحاب المنافذ الخاصة من خلال فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “المصرف لديه السيولة المالية الكافية لتوزيع رواتب الموظفين ومستحقات اصحاب مكاتب المنافذ وفئات اخرى وبدون انقطاع بعد ان تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة […]

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