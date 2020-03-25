جامعة كربلاء تنتج قناعا واقيا ضد فايروس كورونا

2020/03/25 | 10:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت ملاكات كلية الهندسة في جامعة كربلاء بتنفيذ برامج عمل حول تقديم مساعدات طبية نوعية في ظل الازمة الصحية الحالية. وبينت الكلية في بيان تلقته وكالة صدى، ان هذه المساعدات الطبية تمثلت بصناعة قناع واقي بالاعتماد على تقنية التكنولوجيا المفتوحة وبطريقة الطباعة 3D من قبل قسم هندسة الطب الحياتي.وجهزت الكلية ١٠٠ قطعة لدائرة صحة كربلاء

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