نوال الزغبي تفاجئ متابعيها بإطلالة طبيعية بملابس النوم

2020/03/25 | 10:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ متابعيها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بنشرها صورة عفوية إلتُقطت لها في منزلها، خلال إلتزامها بالحجر الصحي، لمواجهة إنتشار عدوى فيروس كورونا.واللافت أن نوال ظهرت في الصورة مرتدية ملابس النوم البسيطة، وجالسة على الأريكة من دون حذاء، وقد أثنت معظم التعليقات، على مظهرها الطبيعي.ومن خلال

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