نائب يقترح توزيع منحة مالية للمتقاعدين الجدد واستقطاعها من رواتبهم

2020/03/25 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اقترح النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، توزيع منحة مالية للمتقاعدين الجدد الذين لم تنجز معاملاتهم واستقطاعها من رواتبهم في حال إتمام المعاملة التقاعدية.وقال المحمداوي في بيان، ان “مناشدات وردتنا تطالب بالنظر بحال الموظفين المحالين على التقاعدمن الذين توقفت إجراءات معاملاتهم بسبب انتشار فيروس كورونا وتعطيل الدوام في دوائر الدولة”.واضاف […]

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