وفاة وزير الدفاع السوداني إثر إصابته بذبحة صدرية بدولة الجنوب

2020/03/25 | 10:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وسائل إعلام سودانية، فجر اليوم الأربعاء، وفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، بدولة جنوب السودان إثر إصابته بذبحة صدرية.وقال موقع “راكوبة نيوز”، السوداني، إن […]

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