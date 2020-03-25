رئيس الصين يوجه رسالة إلى زعماء العالم حول “كورونا”

2020/03/25 | 10:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الثلاثاء، رسائل إلى زعماء العالم، حول تفشي فيروس “كورونا”.وقال بينغ، بحسب وكالة شينخوا الرسمية، إن من الضروري بناء مجتمع بشري له مستقبل مشترك […]

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