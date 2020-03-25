الصحة تستثني فئات جديدة من قرار حظر التجوال

2020/03/25 | 10:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن استثناء موظفي البنك المركزي والمصارف الحكومية والأهلية وشركات الدفع الالكتروني وفئات قضائية والشركة العامة للمعارض من قرار الحظر.وقالت الوزارة في بيان ان "رئيس خلية الازمة ولجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي قرر استثناء البنك المركزي العراقي وشركات الدفع الالكتروني وبوابات الصرافات الالية وموظفي المصارف الاهلية والمصارف الحكومية من اجل تسهيل عملية صرف رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم في المصارف الاهلية والحكومية من قرار حظر التجوال لغرض تسهيل عملية صرف رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم في تلك المصارف".واضافت "تم استثاء ايضا القضاة, اعضاء الادعاء العام , المدراء العامون والمحققون القضائيون , والشركة العامة للمعارض لاكمال اجازات استيراد الادوية".

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