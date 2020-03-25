حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا تقلق الأطباء في الولايات المتحدة

2020/03/25 | 10:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت السلطات الصحية في لوس أنجلوس، اليوم الثلاثاء، وفاة مراهق مصاب بفيروس كورونا المستجد، في أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كوفيد-19 تسجل في الولايات المتحدة لدى شخص يقل عمره عن 18 عاما.وقالت لجنة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، في بيان، إنها أحصت وفاة ثلاثة أشخاص إضافيين بالفيروس، هم بالغان عمرهما […]

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