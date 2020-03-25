ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في كردستان إلى 99 بعد تسجيل إصابتين جديدتين

2020/03/25 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- اربيل

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأربعاء (25 آذار 2020)، تسجيل اصابيتين جديدتين بفيروس كورونا ...





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