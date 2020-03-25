الخارجية تؤكد متابعتها أوضاع عائلة عراقية من 6 أفراد أصيبت بكورونا في إيطاليا

2020/03/25 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء (25 آذار 2020)، تشكيل خلية أزمة في سفارة العراق لدى إيطاليا لغرض متابعة شؤون الجالية العراقية، بعد تفشي الفايروس في إيطاليا، وتسجيل حالة إصابة لعائلة عراقية في شمال إيطاليا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سفارة جمهوريّة العراق لدى إيطاليا شكّلت، خليّة أزمة برئاسة السفيرة صفية السهيل، لغرض مُتابَعة شُؤُون الجالية العراقيّة، والوقوف على احتياجاتهم، وانسجاماً مع إجراءات الحكومة الإيطاليّة لمكافحة فايروس كورونا، والالتزام بالمقرّرات الحُكُوميّة في هذا الشأن".

وأضاف الصحاف، ان "أوّل إصابة بفايروس كورونا قد سُجِّلت للجالية العراقـيّة في إيطاليا، كانت لعائلة مُؤلفة من 6 أفراد في مدينة بولزانو شمال إيطاليا".

وأشار البيان الى أن "السفارة من جهتها لم تدّخر جُهداً في مُتابَعة حالة العائلة في حالة الحجر؛ لغرض تأمين مُتطلّباتها، وتيسير حُصُولها على الرعاية الطبّية، وهي الآن في حالة مُستقِرّة".

ولفت البيان الى أن "السفارة قد فتحت خُطوطاً ساخنة للاتصال، والتواصل عبر مِنصّات التواصل الاجتماعيّ واتس آب، وفيس بوك، وتوتر، والمُراسَلة عبر البريد الألكترونيّ، وهي كالآتي: 00390645684402، و 00390645688409، و 00390645688357، و 00393662114611، و 00393331035707، إضافة الى البريد الألكتروني: [email protected]".

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