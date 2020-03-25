2020/03/25 | 10:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة يقرر استثناء موظفي البنك المركزي والمصارف الحكومية والأهلية وشركات الدفع الالكتروني وفئات قضائية من الحظر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/25 | 10:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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