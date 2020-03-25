ميليشيات تابعة للصدر تنتشر في بغداد لـ “مكافحة كورونا”

2020/03/25 | 10:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرايا السلام التابعة للتيار الصدري تنتشر في بغداد على خلفية انتشار “كورونا”

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