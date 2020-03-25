نائب: يدعو الى أقالة قيادات أمنية بسبب اخفاقها بتطبيق حظر التجوال

2020/03/25 | 10:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب في البرلمان فالح الخزعلي، اليوم الاربعاء، الى أقالة قيادات أمنية بسبب اخفاقها بتطبيق حظر التجوال في المناطق الشعبية، معتبرا ان حظر التجوال في العراق كذبة صنفتها خلية الآزمة.[…]

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