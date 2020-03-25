اقتصادي: اسعار النفط ستعود الى طبيعتها بعودة الصناعة الصينية الى ماقبل كورونا

2020/03/25 | 10:32 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، الاربعاء، ان اسعار النفط تمثل البوصلة التي يمكن من خلالها الحك...

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