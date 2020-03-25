الدولار يتراجع قليلا بفعل تحفيز مالي أمريكي ضخم

2020/03/25 | 10:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ يعد اتفاق لمساندة الاقتصاد الأمريكي مع حزمة تحفيز مالي ضخمة بتخفيف آخر لبعض الطلب الكبير على العملة الصعبة المدفوع بوباء فيروس كورونا.وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إن الحزمة، المتوقع أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار، جرى الاتفاق عليها […]

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