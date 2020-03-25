ارتفاع حالات الإصابة بـ”كورونا” في كردستان إلى 99 إصابة

2020/03/25 | 10:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاربعاء، عن تسجيل حالتي اصابة جديدتين بفيروس كورونا في محافظة اربيل .واوضح بيان صادر عن الوزارة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “المصابين رجلان يبلغان من العمر 35 عاما ومن سكنة مدينة اربيل ”.واضاف البيان ان “المجموع الكلي للمصابين بالفيروس في اقليم كوردستان بلغ 99 اصابة وحالتي وفاة”

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