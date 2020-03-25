عالم امريكي حاصل على نوبل يتوقع نهاية قريبة لكورونا

2020/03/25 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع عالم الكيمياء الامريكي الحائز جائزة نوبل مايكل ليفيت، نهاية وباء قريبا.ووفقا لتوقعاته الجديدة قريبا جدا سينتهي الوباء في الولايات المتحدة وبقية مناطق العالم، وقال “الشيء المهم حاليا الآن، هو السيطرة على الذعر والفوضى” .ويؤيد هذه التوقعات خبراء آخرون من بينهم سيرغي كيسيليوف، مدير مختبر تقنيات الخلايا في معهد بافلوف للوراثة العامة، حيث […]

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