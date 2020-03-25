احذروا 5 أخطاء شائعة حول كورونا

2020/03/25 | 10:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة – الأناضول- 5 أخطاء شائعة حول فيروس كورونا المستجد، يحذر خبير تركي من آثارها السلبية على مكافحة الوباء الذي اجتاح معظم بلدان المعمورة.البروفسور ألباي عذاب، عضو اللجنة العلمية […]

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