الإعلان عن إصابتين جديدتين بكورونا في كردستان

2020/03/25 | 10:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت صحة اقليم كوردستان عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة اربيل .وقالت الصحة في بيان، ان “الاصابتين، لرجلين في الـ ٣٥ من عمرهما، وبذلك ارتفع المجموع الى ٩٩ حالة في الاقليم”.

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