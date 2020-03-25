الأمن النيابية تكشف عن إصابة جنود أمريكان في العراق بـ”كورونا”

2020/03/25 | 10:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، عن تقارير تفيد بإصابة عدد كبير من افراد القوات الامريكية في العراق بفيروس كورونا، محذرة من ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس نتيجة تنقلات القوات الامريكية.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “جميع التقارير تشير الى إصابة عدد كبير من الجنود الامريكان بفيروس كورونا”، محذرا من […]

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