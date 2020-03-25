خلية الأزمة في المثنى: ارتفاع حالات الإصابة بـ”كورونا” الى 7

2020/03/25 | 10:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الأزمة في المثنى عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا الى 7، فيما اشارت إلى الفحوصات الطبية اكدت سلامة 17 حالة مشتبه بها.وقال الناطق باسم الخلية محمد حاجم في حديث تابعته “العهد نيوز”، ان الحالات المصابة توزعت بين 5 ترقد في ردهة العزل في مستشفى الحسين بالسماوة وحالة سادسة توفت فيما تماثلت الحالة السابعة […]

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