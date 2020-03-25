2020/03/25 | 10:50 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد اعلنت مديرية الأمن الوطني في صلاح الدين، عن اعتقال 4 ارهابيين.
وقالت المديرية في بيان، ان “العملية تمت بالتنسيق مع قوات الرد السريع، ونفذت بكمين في منطقة قوريجاي بقضاء الطوز اثناء عودتهم من الجبال”.
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وقالت المديرية في بيان، ان “العملية تمت بالتنسيق مع قوات الرد السريع، ونفذت بكمين في منطقة قوريجاي بقضاء الطوز اثناء عودتهم من الجبال”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 4 ارهابيين في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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