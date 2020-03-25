ميسي وغوارديولا يتبرعان لمكافحة كورونا في كتالونيا

2020/03/25 | 10:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرع الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي بمبلغ مليون يورو، في خطوة مماثلة لما قام به الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة لمكافحة فيروس كورونا.وأوضحت الكلية الطبية في جامعة برشلونة أن غوارديولا تبرع بمليون يورو “لشراء معدات طبية تفتقد إليها المراكز الطبية في كتالونيا(مسقط رأس المدرب)”.وأشارت إلى أن المبلغ سيتم استخدامه

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