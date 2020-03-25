صحة الكرخ تعلن احصائية الاصابات والوفيات بكورونا

2020/03/25 | 10:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الاربعاء، عن احصائيات الاصابات والوفيات بفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان تلقته "كلكامش برس"، ان الاحصائيات لغاية صباح اليوم بلغت 22 اصابة وجاءت كالتالي:ذكور: 15إناث: 7أصغر عمر: 25 عاماأكبر عمر: 72 عاماعدد الحالات المعافاة: 13عدد الوفيات: 1عدد الإصابات التي تتلقى العلاج حالياً: 8

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