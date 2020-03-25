وزارة الخارجية: استقرار الحالة الصحية للعراقيين المصابين بكورونا في إيطاليا

2020/03/25 | 10:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية، الأربعاء، متابعتها لحالة أفراد العائلة العراقية في إيطاليا المصابين بفايروس كورونا، مشيرةً إلى حالتهم الصحية مستقرة.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة صدى، إن “سفارة جمهورية العراق لدى إيطاليا شكلت خلية أزمة برئاسة السفيرة صفية السهيل لغرض متابعة شؤون الجالية العراقية، والوقوف على احتياجاتهم، وانسجاماً مع إجراءات الحكومة

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