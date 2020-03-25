وزارة الصحة تعلن استثناء فئات من قرار حظر التجوال

2020/03/25 | 10:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة عن استثناء عدد من الفئات من قرار حظر التجوال.وبحسب بيان الصحة فقط تم استثناء ” البنك المركزي العراقي وشركات الدفع الالكتروني وبوابات الصرافات الالية وموظفي المصارف الاهلية والمصارف الحكومية من اجل تسهيل عملية صرف رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم في المصارف الاهلية والحكومية”.كما تم استثاء القضاة واعضاء الادعاء العام والمدراء العامون

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