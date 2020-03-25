بطالة وانعدام مصادر العملة الأجنبية

2020/03/25 | 10:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد إيران المتأزم ..يدخل في مرحلة جديدة من التأزم بعد انتشار كورونا

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