ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إسرائيل إلى 5 وحصيلة الإصابات إلى 2030

2020/03/25 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها حالتي وفاة و100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورو...





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