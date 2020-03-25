عضو بالصحة العالمية يقارن بين وفيات كورونا في العراق والعالم ويتحدث عن علاج ’’وحيد’’

2020/03/25 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أكد عضو منظمة الصحة العالمية، عدنان نوار، الأربعاء (25 آذار 2020)، أن حالات الوفيات التي سجلت بفيروس كورونا في العراق، تشابه وفيات العالم من حيث الفئات العمرية.

وقال نوار في حديث لـ (بغداد اليوم)، "كنا وما زلنا نحذر من التجمعات البشرية في اي مكان كان، لان العلاج الوحيد لمنع تفشي فيروس كورونا هو البقاء في المنازل".

واضاف، أن "حالات الوفاة التي سجلت في العراق جراء اصابتهم بفيروس كورونا، تتراوح اعمارهم من 65 عامًا فما فوق، وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة والبعض الاخر يتناول علاجات مثبطة".

وأشار نوار إلى ان "نسبة الوفيات يتصدرها كبار السن، ليس على مستوى العراق فقط بل على العالم"، مؤكداً أن "حالات الوفاة تشابه وفيات العالم من حيث الفئات العمرية".

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد أعلنت، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في العراق الى 316 حالة والوفيات الى 27.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مختبراتها شخصت 50 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق وكالتالي: بغداد الرصافة: 2، بغداد مدينة الطب: 1، البصرة: 11، نينوى: 4، كربلاء: 3، ديالى: 1، النجف: 13، السليمانية: 8، اربيل : 6، دهوك: 1".

وأضافت، أنه "تم تسجيل 4 وفيات جديدة (2 في كربلاء وواحدة في البصرة والرابعة في السليمانية)، وتم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة (9 في السليمانية وحالة واحدة في الكرخ والبصرة وحالتين في النجف)".

وتابعت الصحة أن "مجموع الإصابات المشخصة في العراق بلغ حتى تاريخ البيان 316، ومجموع الوفيات: 27، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء: 75"، مؤكدة على "الالتزام بأوامر لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وتطبيق توجيهات الوزارة للوقاية الشخصية والمجتمعية، ومحاسبة المخالفين من قبل الجهات المعنية".

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