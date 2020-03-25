أميركا والعراق.. مِن كراين إلى بريمر.. رشيد الخيّون

2020/03/25 | 11:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: رشيد الخيّون لا يهم الميلشيات، التي تسمي نفسها مقاومة، ما يجري بالعراق مِن محن، وآخرها تفشي الوباء الذي يُهدد الشُّعوب، بدول متطورة طبياً، فما بالك العراق.خلال ذلك وجهت صواريخها إلى الأميركان، وردَّ عليها الأميركان، وهكذا تجري معارك كرٍّ وفرٍّ، الغانمة ثمرتها جهة لم تترك مجالاً بالعراق لم تفرض هيمنتها عليه.قبلها دعا مقتدى […]

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