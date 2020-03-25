طقس العراق.. أمطار مصحوبة بغيوم للأيام الأربعة المقبلة في عدد من مناطق البلاد

2020/03/25 | 11:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة تلقته “يس عراق”، ان “طقس يوم غد الخميس سيكون في المنطقة الوسطى، غائم جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة، وفي […]

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