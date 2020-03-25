باريس سان جيرمان سيقدم عرضًا لمبابي براتب 30 مليون يورو

2020/03/25 | 11:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …ما تزال مناورات الإدارة الرياضية في باريس سان جيرمان مستمرة لحسم مستقبل نجم الفريق كيليان مبابي، وتأمين بقائه، في ظل الصراع القوي على خدمات اللاعب، خاصة من جانب ريال مدريد.ووفقا لتقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، يجهز باريس سان جيرمان، عرضا لتجديد عقد مبابي، الذي ينتهي صيف 2022.وبحسب صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، فإن […]

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