زينب محمد عبد الرحيم - مظاهر الأمومة في الموروث الشعبي

2020/03/25 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زينب_محمد_عبد_الرحيم تتجلى مظاهر الأمومة في مواطن هامة وشديدة التأثير داخل مورثنا الشعبي فالأمومة تعني العنصر الأنثوي الذي يحتفظ داخل ذاكرته الشفاهية كم هائل من التراث والمأثور, ولابد وأن ندرك الفرق بينهما فالتراث هو الإرث المادي واللامادي الذي توقف عن أداء وظيفته في حياة الناس وبالتالي أصبح التراث المادي مكانه داخل المتاحف أو الأماكن الأثرية المفتوحة التي تضم بيوتًا ومعمارًا قديم وبه ألات وأدوات عمل زراعية ومنزلية حُ......

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