النجف تعلن تعافي 7 حالات من مجموع المصابين بكورونا

2020/03/25 | 11:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، يوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات المتعافية من الإصابة بفيروس كورونا، إلى 7 حالات.

وذكر بيان لدائرة صحة النجف ورد لـشفق نيوز، أن "حالة جديدة تماثلت للشفاء اليوم، من مرض كورونا وغادرت مستشفى الحكيم العام بعد اجراء لها الفحوصات الازمة والتأكد من تماثلها الشفاء".

وأضاف ان "العدد الكلي للمغادرين من المستشفى بلغ سبعة اشخاص".

وأعلنت خلية الأزمة في محافظة المثنى اليوم الاربعاء عن تسجيل حالتي اصابة جديدتين بفيروس كورونا، فيما سجلت صحة محافظة بابل حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 68 عاما مصاب بفيروس كورونا، كما أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان اليوم عن تسجيل حالتي اصابة جديدتين بفيروس كورونا في محافظة اربيل .

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