ارتفاع إصابات كورونا في الإمارات إلى 248 وتعميم هام من الصحة

2020/03/25 | 11:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، يوم الأربعاء، عن تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 248 إصابة، فيما تماثل 4 مصابين للشفاء بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وتم رصد الحالات الجديدة بعد التقصي وفحص المخالطين لإصابات أعلن عنها سابقا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وعقب الإعلان عن الحالات الخمسين الجديدة، وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في دولة الإمارات إلى 248، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 45.

في غضون ذلك، أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع و"الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات" الإماراتية أنه سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، مع مراعاة أن لا تتجاوز نسبة المتسوقين عن 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية، والمحافظة على المسافة الآمنة "متران" وفق مبدأ التباعد الاجتماعي.

ويأتي ذلك بهدف تقليل الزحام التزاما بالارشادات الصحية والإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

واشترطت الوزارة في تعميم لها، اليوم الأربعاء، إلتزام القائمين عليها بإجراءات الصحة والسلامة في ضوء الإجراءات والتدابير الإحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية في الدولة في مواجهة الفيروس، حفاظا على سلامة المجتمع وحياة أفراده وأمنهم الصحي.

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