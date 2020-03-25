إسرائيل تسجل حالتي وفاة جديدتين بكورونا

2020/03/25 | 11:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وفاة مسن (76 عاما)، جراء إصابته بفيروس كورنا، ووفاة شخص آخر، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5 أشخاص.

وقالت الصحة الإسرائيلية، في بيانها، إنها سجلت 2030 إصابة حتى الآن، مشيرة إلى أنها سجلت 374 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، علما أن 37 مصابا بالفيروس وصفت حالتهم بالخطيرة، بينما الغالبية وصفت إصابتهم بين الطفيفة والمتوسطة، فيما يتواجد أكثر من 80 ألف مواطن في الحجر الصحي المنزلي، وذلك حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية، قالت أمس الثلاثاء، إن تحليل أصوات المرضى المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" قد يقود للتوصل إلى "بصمة صوتية" تساعد في كشف أعراض الفيروس في حالات أخرى، وتحديد الأولويات في إجراء الاختبارات وتقديم العلاج.

وقررت إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، إغلاق معابرها البرية مع مصر والأردن في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما ألمحت القناة العبرية الـ"13"، بأنه من الممكن إقامة حكومة طوارئ في إسرائيل

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