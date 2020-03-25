أسعار خام برنت ترتفع بأكثر من 5%

2020/03/25 | 11:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفعت أسعار النفط خام برنت، اليوم الأربعاء، بأكثر من 5%، وبلغ سعر البرميل 28.41 دولار.

وأفادت بيانات التداول بارتفاع أسعار العقود الآجلة لشهر أيار من نفط بحر الشمال خام برنت بنسبة 3.72% لتبلغ 28.16 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أيار للنفط ماركة غرب تكساس الوسيط 25.21 دولار للبرميل ليزداد سعره بنسبة 5%.

ويستمر الارتفاع في أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 11% يوم الجمعة الماضي.



في الوقت نفسه، يشير الخبراء إلى استمرار المخاوف بشأن تزايد الطلب بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن سعر خام برنت وصل، في وقت سابق من آذار الجاري، إلى 25 دولارا للبرميل في أدنى مستوياته منذ 2003 بسبب انهيار الطلب واندلاع معركة على حصص السوق بين كبار المصدرين.

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