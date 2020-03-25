2020/03/25 | 11:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة ذي قار،اليوم الاربعاء، عن تعقيم وتعفير أكثر من 200 مؤسسة حكومية وأهلية ودينية ومواقع أخرى كالأسواق المكتظة بالمواطنين ضمن خطط الوقاية من فيروس كورونا.وقال مدير الدفاع المدني العميد صلاح جبار، إن” فرق الدفاع المدني في محافظة ذي قار تقوم يوميا بتحديد مواقع سكنية وتجارية لغرض التعفير وتوعية المواطنين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني: تعفير اكثر من 200 موقع لمنع انتشار كورونا في ذي قار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني: تعفير اكثر من 200 موقع لمنع انتشار كورونا في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).