الأمن السيبراني في زمن كورونا.. جوزيف ماركس

2020/03/25 | 11:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: جوزيف ماركس يقول مشرّعون وخبراء إن الولايات المتحدة باتت هشة على نحو متزايد إزاء هجمات سيبرانية تستهدف المستشفيات وإمدادات الطعام ووظائف حيوية أخرى خلال جائحة فيروس كورونا الحالية، داعين إدارة ترامب إلى اتخاذ تدابير شجاعة لردع الخصوم.ومؤخراً شن خصوم مجهولون ما يبدو أنه هجوم رقمي غير ناجح يهدف إلى خلق ضغط كبير على […]

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