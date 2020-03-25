2020/03/25 | 11:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية يوم الاربعاء ان تجتاح موجة امطار غزيرة نهاية الاسبوع الجاري اغلب العراق قد تتسب بسيول في عدد من المناطق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موجة امطار غزيرة في العراق قد تتسبب بسيول) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موجة امطار غزيرة في العراق قد تتسبب بسيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).