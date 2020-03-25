جامعة عراقية تنتج قناعاً بتقنية عالية لمواجهة كورونا

2020/03/25 | 11:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت كلية الهندسة في جامعة كربلاء بتنفيذ برامج عمل حول تقديم مساعدات طبية نوعية في ظل الأزمة الصحية الحالية جراء فيروس كورونا....

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