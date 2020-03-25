2020/03/25 | 11:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت السفارة العراقية في ايطاليا، اول اصابة لعراقيين بفيروس كورونا.وقالت السفارة في بيان، تابعته “العهد نيوز”، ان “عائلة عراقية مكونة من 6 افراد اصيبت بالفيروس، في مدينة بولزانو شمالي ايطاليا”.واضافت، ان “الحالة مستقرة للمصابية، وان سفيرة العراق صفية السهيل وخلية الازمة يتابعون حالة العائلة الصحية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة عائلة عراقية مكونة من 6 افراد بكورونا في ايطاليا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة عائلة عراقية مكونة من 6 افراد بكورونا في ايطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).