خطة تحفيزية لدعم الاقتصاد الأميركي من أزمة فيروس كورونا

2020/03/25 | 11:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاق امريكي بقيمة تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الامريكي من ازمة كورونا

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