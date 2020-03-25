كوريا الجنوبية تسجل 100 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا

2020/03/25 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9137 والوفيات إلى 126 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات تم تسجيل 100 حالة جديدة، من بينها 21 حالة في إقليم جيونج جي، و14 حالة في دايجو، و13 في سيئول، أما الحالات المتبقية فتم تسجيلها في أماكن مختلفة من البلاد.وبحسب […]

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